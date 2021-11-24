"Табачный король" России Альберт Худоян получил шесть лет колонии

Коптевский суд Москвы приговорил к шести годам колонии столичного девелопера, владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, признав его виновным в хищении недвижимости на сумму более 3,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Коптевским районным судом Альберт Худоян осужден за мошенничество, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере, к шести годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей. Его соучастнику Сергею Коноплеву суд назначил три года лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель ведомства.

Альберт Ашотович Худоян — российский предприниматель армянского происхождения, основатель и бывший владелец компании «Оптима» – одного из крупнейших в России дистрибьюторов табачных изделий. Основатель и владелец компании Optima Development.