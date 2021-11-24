Каждые 11 минут от рук членов семьи в мире погибает одна женщина или девушка. Об этом говорится в сообщении главы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гады Фатхи Вали по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября, передает Анадолу.

Глава УНП ООН обратила внимание на снижение прав женщин на фоне роста домашнего насилия и пандемии коронавируса.

Согласно отчету УНП ООН, в 2020 году от рук супругов или родственников в мире погибли 47 тыс. женщин или девочек, сообщила Вали.

Глава УНП ООН акцентировала внимание на том, что в целом один из пяти случаев убийств женщин в мире связан с домашним насилием. 58 процентов жертв домашнего насилия составляют женщины и девочки, отметила Вали.