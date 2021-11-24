Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 18:41

Не успел утихнуть скандал вокруг визита во Францию представителей карабахских сепаратистов, как Париж отметился очередной антиазербайджанской инсинуацией. Как известно, в эти дни с визитом во Франции находится спикер парламента Армении Ален Симонян, который уже провел встречи с председателем Национальной ассамблеи Пятой республики Ришаром Ферраном и спикером Сената Жераром Ларше.

Франция никогда не скрывала симпатий к Армении: здесь проживают около 750 тысяч этнических армян, сумевших за годы адаптации на родине галлов сформировать активную и разветвленную лоббистскую структуру. Так что «челночные» визиты армянских чиновников во Францию – явление, можно сказать, рутинное. Однако в последнее время чуть не каждый приезд официальных армянских представителей в Париж выливается в демонстративную провокацию против Азербайджанской Республики и её территориальной целостности. Так случилось и на сей раз, когда 23 ноября по инициативе Жерара Ларше в Сенате Франции была организована конференция «Армения спустя год», на которой главным докладчиком выступил уже упомянутый Ален Симонян. Данное мероприятие было приурочено к годовщине принятия Сенатом Франции печально известной резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики». Выступая на мероприятии, Ален Симонян назвал его «историческим событием» и «уникальным примером единодушия французского народа в проявлении своей солидарности с народом Армении».

В тот же день Жерар Ларше и Ален Симонян подписали соглашение о сотрудничестве между Сенатом Франции и Национальным собранием Армении. По информации, полученной из дипломатических источников, подписание такого документа изначально не планировалось - Ларше и Симонян сделали это в неформальной обстановке, во время совместного ужина. В наспех составленном и подписанном, что называется, на коленке документе нет ничего особо примечательного, кроме разве что преамбулы, в которой говорится буквально следующее: «Ссылаясь на резолюцию, принятую Сенатом Французской Республики 25 ноября 2020 года и предлагающую французскому правительству признать Нагорно-Карабахскую Республику, превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира». Напомним, что именно эту резолюцию Сената, которая изначально не имела обязывающей силы и была, по сути дела, всего лишь декларацией, отвергло в декабре 2020 года правительство Франции, заявив тогда, что данный документ не соответствует национальным интересам Французской Республики. Что, впрочем, не мешает армянской стороне активно использовать ничего не значащую декларацию на каждом углу и в каждой подворотне. В этом плане визит армянского спикера во Францию – событие рядовое, которое не может повлиять на послевоенные процессы, происходящие на Южном Кавказе. В то же время эксперты сходятся во мнении, что Симоняну в Париже оказали почести, что называется, не по чину, и это не случайно: из визита в столицу Франции спикер возвращается в Ереван, получив серьезные политические дивиденды.