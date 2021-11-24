Ревнивец Мамедов получил 14 лет тюрьмы

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу Габиба Мамедова, обвинявшегося в покушении на убийство жены.

На заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор - Мамедов осужден на 14 лет лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в этом году в поселке Балаханы Сабунчинского района столицы. H.Мамедов на почве ревности ударил жену ножом на глазах у 5-летнего сына.

Женщину доставили в больницу, ее удалось спасти.