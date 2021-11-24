Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 5-го тура группового раунда Лиги конференций между азербайджанским « Карабах ом» и кипрской «Омонией».

Судить встречу будет бригада арбитров из Дании во главе с Мортеном Крогом.

В первом матче на Кипре «Карабах» разгромил соперника со счетом 4:1. Подопечные Гурбана Гурбанова досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф, гарантировав одно из первых двух мест в группе «H». Правда, очень важно занять именно 1-ю позицию, чтобы получить прямую путевку в 1/8 финала, избежав дополнительного раунда плей-офф.

Сейчас у «Карабаха» 10 очков. Агдамскую команду может опередить швейцарский «Базель», у которого 8 очков. Сегодня в 19:30 по бакинскому времени «Базель» будет играть в Алматы против «Кайрата». Если швейцарцы потеряют очки в Казахстане, а «Карабах» обыграет киприотов, то азербайджанский клуб за тур до финиша станет победителем группы. В противном случае все будет решаться в 6-м туре в матче «Базель» - «Карабах».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 10 очков, разница мячей 8-3 (4 матча)

2. «Базель» - 8, 8-4 (4)

3. «Омония» - 2, 3-8 (4)

4. «Кайрат» - 1, 4-8 (4).