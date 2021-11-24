«Али Гасанов сам определял победителей тендеров» заявил свидетель на суде
Бакинский суд по тяжким преступлениям провел очередное судебное разбирательство по уголовному делу Вугара Сафарли, бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ (упразднен), и других обвиняемых.
Как передает корреспондент haqqin.az, на заседании продолжился допрос в качестве свидетеля Самира Мустафаева, занимавшего должность ведущего консультанта упраздненного Фонда. Отвечая на вопросы адвокатов, Мустафаев отметил, что подсудимый Вугар Сафарли не давал ему никаких противозаконных указаний: «Могу сказать, что конверты с предложениями на заседании не рассматривались. В вопросы, связанные с условиями, подписанными договорами и их исполнением, меня никто не посвящал. Участвовали всегда одни и те же компании. А мы просто делали свою работу и вмешиваться ни во что не могли. Приходил бухгалтер, говорил, что нужно подписать те или иные документы, вот я и подписывал».
Отвечая на вопросы судьи, свидетель сообщил, что контракты на строительство зданий были подписаны с компаниями, которые в тендере, собственно, не участвовали: «Эти компании были связаны с руководителем общественно-политического отдела аппарата президента Али Гасановым. Контракты подписывались с компаниями, не участвующими в тендере. Фундаменты двух зданий заложили вообще до формирования тендерной комиссии. Распределение квартир к Вугару Сафарли не имело никакого отношения. Отбирали в общественно-политическом отделе, а затем списки отправляли нам. Что касается, финансовой помощи газетам, то она оказывалась общественно-политическим и спортивным изданиям. Тираж некоторых газет под финансовую помощь не подпадал и поэтому «накручивался».
Судебный процесс продолжится 30 ноября.