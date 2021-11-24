Байрамов: Азербайджан готов начать процесс делимитации с Арменией

25 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анникой Содер в формате видеоконференции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в области безопасности, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе о мерах, предпринятых Азербайджаном в связи с открытием транспортных коммуникаций в регионе.