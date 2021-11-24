Нуриев со Швыдким обсудили будущие отношения России и Азербайджана ФОТО; ВИДЕО
25 ноября руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев встретился со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщает АзерТАдж.
На встрече была подчеркнута особая роль глав двух государств во всестороннем развитии азербайджано-российского сотрудничества на уровне стратегического партнерства, основанного на дружбе и добрососедстве.
Были высоко оценены внимание и забота, уделяемые русскому языку и русской культуре на государственном уровне в Азербайджане. Отмечено, что в Азербайджане действует более 340 школ, где обучение ведется на русском языке.
С удовлетворением было подчеркнуто продолжение связей между Азербайджаном и Россией в гуманитарной сфере, несмотря на трудности, созданные пандемией COVID-19.
В ходе беседы также был проведен обмен мнениями о диаспоре и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.