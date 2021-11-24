На встрече была подчеркнута особая роль глав двух государств во всестороннем развитии азербайджано-российского сотрудничества на уровне стратегического партнерства, основанного на дружбе и добрососедстве.

Были высоко оценены внимание и забота, уделяемые русскому языку и русской культуре на государственном уровне в Азербайджане. Отмечено, что в Азербайджане действует более 340 школ, где обучение ведется на русском языке.

С удовлетворением было подчеркнуто продолжение связей между Азербайджаном и Россией в гуманитарной сфере, несмотря на трудности, созданные пандемией COVID-19.

В ходе беседы также был проведен обмен мнениями о диаспоре и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.