Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук ФОТО
25 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Академии наук Российской Федерации Александром Сергеевым, сообщает АзерТАдж.
На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией в различных сферах и роль сотрудничества в развитии наших связей, в том числе в научной сфере. Было подчеркнуто, что наше сотрудничество в этой области имеет богатую историю.
В ходе встречи было отмечено, что визит президента Академии Наук РФ Александра Сергеева будет способствовать обсуждению перспектив и дальнейшему расширению связей в области научного сотрудничества.
Александр Сергеев вручил президенту Ильхаму Алиеву памятную медаль Академии наук Российской Федерации.