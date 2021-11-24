Генсек НАТО обратился к России в связи с Украиной
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг призывает Российскую Федерацию снизить напряжение у границы Украины, где Россия сосредоточила огромное количество сил. Как передает УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Мы видим многочисленное и необычное сосредоточение сил в сочетании с агрессивной риторикой и дезинформацией из Москвы. Поэтому мы призываем Россию быть открытой, уменьшить напряжение и осуществить деэскалацию", – заявил Столтенберг.
Он сказал, что НАТО сохраняет бдительность и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.
Столтенберг подчеркнул, что поддержка для Украины не представляет угрозы для РФ.
"Это помогает Украине защищать себя от агрессии", – подчеркнул генеральный секретарь.
Также Столтенберг сказал, что на следующей неделе в Риге состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, которые проведут оценку ситуации безопасности и встретятся с главами МИД Украины и Грузии.