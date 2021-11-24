Генсек НАТО обратился к России в связи с Украиной

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг призывает Российскую Федерацию снизить напряжение у границы Украины, где Россия сосредоточила огромное количество сил. Как передает УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы видим многочисленное и необычное сосредоточение сил в сочетании с агрессивной риторикой и дезинформацией из Москвы. Поэтому мы призываем Россию быть открытой, уменьшить напряжение и осуществить деэскалацию", – заявил Столтенберг.