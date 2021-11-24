Николай Силаев: Решение будет приниматься в Сочи, а не в Брюсселе

«Во время встречи в Брюсселе никаких решений приниматься не будет, как ожидается на встрече в Сочи».

Такое мнение в беседе с news.am высказал старший научный сотрудник МГИМО, российский исследователь Николай Силаев, сославшись на трехстороннюю встречу Путин-Алиев-Пашинян, которая состоится в Сочи 26 ноября, и его возможные результаты.

«Думаю, будет принято какое-то трехстороннее заявление, как это было в январе этого года. Предстоящая встреча в Брюсселе готовилась не так, как эта. Во время встречи в Брюсселе никаких решений приниматься не будет, как ожидается на встрече в Сочи, потому что встреча в Брюсселе была организована совершенно неожиданно. Да, там встретятся, что-то друг другу скажут, и все, ждем конкретных решений от встречи в Сочи. Тот факт, что встреча в Сочи анонсирована и состоится, показывает, что в этом направлении ведется достаточно интенсивная работа, что не заметно в случае встречи в Брюсселе», - сказал Силаев.