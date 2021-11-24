Минтруда строит систему управления в соответствии с международными стандартами

С этой целью министерство постепенно работает над применением стандартов ISO 37001 (антикоррупционная политика и система антикоррупционного менеджмента), ISO 9001 (система менеджмента качества) Международной организации по стандартизации.

Построение прогрессивной системы управления, соответствующей международным стандартам, является одной из ключевых целей многих структур, включая министерство труда и социальной защиты населения. Об этом сообщили в ведомстве.

Процесс применения системы менеджмента на основе этих стандартов продолжается в Государственном фонде социальной защиты, Государственной инспекции труда, Государственном агентстве занятости, Агентстве DOST. Различные консалтинговые компании, специализирующиеся в этой области, предоставляют консультационные услуги в этой области посредством открытых тендеров на основе законодательства в сфере государственных закупок. В итоге, международно аккредитованная организация удостоверяет соответствие заявки стандарту.

В то же время соответствующими структурами министерства проводится большая работа по подготовке специальных учебных модулей для участников программ самозанятости в рамках сотрудничества со Всемирным банком по подготовке профессиональных и квалификационных стандартов в соответствии с требованиями рынка труда и международными стандартами, а также по расширению и совершенствованию механизма реализации программы самозанятости, имеющей важное социально-экономическое значение и внедрению менторских услуг.

Во всех этих процессах министерство сотрудничает с компаниями, действующими на основе профессиональных, эффективных и современных принципов работы. Тендеры на закупку соответствующих услуг проводятся открыто и прозрачно, в конкурентной среде, в соответствии с требованиями законодательства. Результаты этих тендеров утверждаются и регистрируются соответствующими агентствами и публикуются на соответствующем портале. Проекты реализуются совместно с компаниями, предлагающими наиболее доступную цену по всем критериям.