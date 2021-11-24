Алиев соболезнует Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с происшествием на угольной шахте «Листвяжная». Об этом сообщает АзерТАдж.
«Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в письме адресованному лидеру России.