Госкомитет ответил на жалобы беженцев на неработающие котельные

Государственный комитет по вопросам беженцев прокомментировал жалобы о том, что в некоторых поселках, где временно разместились беженцы не работают котельные.

В заявлении говорится, что приостановка работы котельных связана с тем, что вынужденные переселенцы не вовремя оплачивали расходы на горячую воду и отопление.

«Указом президента от 23 января 2017 года № 1206 “Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц” для вынужденных переселенцев установлено единое ежемесячное пособие в размере 60 манатов вместо пособия на питание, а также платежей в государственный бюджет по коммунальным и другим услугам. Эта сумма предназначена для покрытия вынужденными переселенцами расходов, связанных с природным газом, электроэнергией, отоплением, водой и бытовыми отходами», - говорится в заявлении.

В настоящее время в связи с переходом на зимний сезон в котельных, обеспечивающих отопление и горячую воду в нескольких населенных пунктах, проводится завершающая работа, и ожидается, что они будут введены в эксплуатацию в ближайшие дни.