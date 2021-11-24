Стычки, задержание, стрельба: что происходит в Таджикистане ВИДЕО
Стихийный митинг в таджикистанском Хороге, который потом перерос в вооруженное столкновение населения с силовиками, начался сегодня, 25 ноября, во второй половине дня. Мужчины вышли к хукумату (администрация) области с требованием наказать тех, кто причастен к убийству жителя Рошткалинского района Гулбиддина Зиёбекова. На своих плечах они вынесли к зданию администрации тело убитого, сообщают таджикские СМИ.
По информации источников, Гулбиддин Зиёбеков, житель кишлака Шохдара Рошткальинского района, был убит в четверг в результате операции силовых ведомств Таджикистана.
Прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области подтвердила, что 25 ноября в кишлаке Шохдара была проведена операция силовых структур по поимке Зиёбекова, который находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 («Захват заложника организованной группой») и 189, ч. 3 («Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды») УК Республики Таджикистан.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по его задержанию Зиёбеков оказал вооружённое сопротивление работникам правоохранительных органов, открыл огонь из пистолета «Макаров», который носил при себе незаконно. Ответным огнём преступник был ранен", отмечается в заявлении прокуратуры ГБАО.
Однако некоторые очевидцы событий утверждают, что Гульбиддин Зиёбеков получил пулю в голову и погиб по дороге из Шохдары в Хорог.