Стихийный митинг в таджикистанском Хороге, который потом перерос в вооруженное столкновение населения с силовиками, начался сегодня, 25 ноября, во второй половине дня. Мужчины вышли к хукумату (администрация) области с требованием наказать тех, кто причастен к убийству жителя Рошткалинского района Гулбиддина Зиёбекова. На своих плечах они вынесли к зданию администрации тело убитого, сообщают таджикские СМИ.

По информации источников, Гулбиддин Зиёбеков, житель кишлака Шохдара Рошткальинского района, был убит в четверг в результате операции силовых ведомств Таджикистана.