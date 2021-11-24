Конференция «Великое возвращение: возрождение культуры» в Баку фото
Накануне в Музее Каменной летописи была организована конференция, посвященная первой годовщине славной Победы в Отечественной войне.
Организованная Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры, конференция состоялась в 4х секциях на темы «Памятники: каменная память о достоянии Азербайджана», «Культура, победившая оккупацию», «Победа, сохранившая памятники» и «Мир во благо процветания культуры».
Также в рамках конференции организована фотовыставка «Освобожденные памятники».