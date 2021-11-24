Международный бренд SIXT назначил партнера в Азербайджане

SIXT - одна из крупнейших компаний по аренде автомобилей в мире с парком из более чем 200 000 автомобилей, представленная в более чем 110 странах. Благодаря партнерству удастся достичь синергии 100-летнего международного опыта компании SIXT и знания специфики местного рынка зарекомендовавшей себя Smart Rent a Car.

SIXT Azerbaijan рад приветствовать своих клиентов в головном офисе, расположенном в самом центре Баку, а также предоставлять услуги трансфера и не только в своем филиале, расположенном в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Компания предоставляет широкий спектр услуг как для жителей страны, так и иностранных гостей.

SIXT рад укрепить свое присутствие в регионе и впервые в истории компании предложить своим клиентам высококачественные мобильные услуги в Азербайджане. Спектр предоставляемых мобильных услуг включает в себя классическую краткосрочную и долгосрочную аренду автомобилей как для физических так и юридических лиц, комплексное предоставление и управление автопарком, а также спектр услуг с водителем. Также стоит отметить, что в перечне услуг организация перевозки персонала корпоративных клиентов, организация трансферов в регионы страны и другие услуги из сферы мобильности.

Стоит отметить и автопарк SIXT Azerbaijan, включающий в себя новые автомобили различных марок. Клиенты смогут выбрать любой автомобиль от эконом-класса до премиальных внедорожников, включая экологически чистые гибридные автомобили согласно индивидуальным нуждам и предпочтениям. В премиальном сегменте компания оказывает услуги SIXT Chauffeur Services, предоставляя автомобили класса люкс с личным водителем.

Рюдигер Проске, старший вице-президент SIXT по международным франшизам, отметил: «Мы приветствуем компанию Smart Rent a Car как нашего нового франчайзи SIXT в стране. Азербайджан - очень интересный и стремительно растущий рынок с большим потенциалом для мобильных решений премиального класса. Благодаря нашему сотрудничеству с Smart Rent a Car наши клиенты получат доступ к широкому спектру мобильных услуг в Азербайджане».

Пользовательский опыт в SIXT Azerbaijan - это гарантия комфорта, чистоты и безупречного технического состояния машины, вне зависимости от ее модели и класса. Парк автомобилей постоянно обновляется, все транспортные средства проходят регулярное техническое обслуживание. Также предоставляются дополнительные услуги в виде различного вида страховых покрытий, навигации и так далее.

Путешествуя на машине, вы наслаждаетесь полной свободой передвижения, экономите время и самостоятельно планируете свой маршрут. В отсутствии личного транспорта на выручку придёт аренда автомобиля в SIXT Azerbaijan.

Арендуйте машину в SIXT Azerbaijan и наслаждайтесь Вашим путешествием!

Для более подробной информации можете обратиться по нижеследующим контактам:

Адрес: SIXT Azerbaijan/Зарифа Алиева, 107A

Тел.: (055) 400 46 66

Сайт: www.sixt.az

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