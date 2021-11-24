В Армении начались аресты: Вместе с еще 7-ю военнослужащими комбат сбежал с позиции

В Армении начались аресты после событий на Кельбаджарском и Лачинском направлениях государственной границы 16 ноября, сообщает Sputnik Армения.

Так, следственный комитет арестовал и.о. комбата майора Г.Г., который нес ответственность за 10 боевых позиций.

«Майор не обеспечил выполнения боевых задач, в частности не организовал сопротивления противнику. Вместе с еще 7-ю военнослужащими он сбежал с позиции, в результате чего 11 военных попали в плен, тела двоих 17 и 19 ноября были переданы армянской стороне, а пост перешел под контроль противника», - говорится в сообщении следкома.

Г.Г. обвиняется по статье "нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, повлекшее тяжкие последствия".

Вместе с ним задержан еще один военнослужащий-контрактник, сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян.