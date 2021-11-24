Совбез Турции: Армения должна воспользоваться предоставленным шансом

Армения должна воспользоваться предоставленной ей возможностью для установления мира, полностью соблюдать режим прекращения огня и сотрудничать. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Анадолу.

«Армении необходимо оценить в качестве шанса протянутую ей руку мира, полностью соблюдать режим прекращения огня и проявлять приверженность к сотрудничеству», – говорится, в частности, в коммюнике.