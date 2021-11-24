Совбез Турции: Армения должна воспользоваться предоставленным шансом
Армения должна воспользоваться предоставленной ей возможностью для установления мира, полностью соблюдать режим прекращения огня и сотрудничать. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Анадолу.
«Армении необходимо оценить в качестве шанса протянутую ей руку мира, полностью соблюдать режим прекращения огня и проявлять приверженность к сотрудничеству», – говорится, в частности, в коммюнике.
Согласно заявлению, в ходе заседания Совбез Турции рассмотрел вызовы и угрозы, с которыми страна столкнулась и может столкнуться в будущем в процессе реализации своей экономической политики в соответствии со своими целями.
Отмечено, что Анкара выступает за разрешение разногласий между северными соседями Турции в рамках международного права и уважения их территориальной целостности.