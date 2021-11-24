Азербайджанец избран зампредседателя Экспертного комитета Совета Европы
Глава департамента министерства юстиции Азербайджана Адиль Абилов назначен на высокий пост в экспертном комитете Совета Европы. Выборы нового руководства структуры провели в ходе 80-го пленарного заседания Экспертной комиссии, прошедшего в Страсбурге в гибридном формате. Об этом сообщает haqqin.az.
На мероприятии обсудили новшества по применению европейских конвенций и прецедентов Европейского суда, сотрудничество с офисом прокуратуры Европейского Союза (EPPO) и другие вопросы. Представители Азербайджана провели встречи с представителями Великобритании, США и Германии для обсуждения конкретных дел, связанных с экстрадицией и правовой помощью.
В рамках заседания прошли новые выборы руководства Комитета. Его председателем был избран представитель Португалии, работавший в организации более 10 лет. В то же время, принимая во внимание эффективную работу представителей Азербайджана в структуре и внесенный ими ценный вклад, руководитель департамента международного сотрудничества министерства юстиции Адиль Абилов был избран заместителем председателя.
Отметим, что Комитет экспертов, который действует уже сорок лет и объединяет экспертов из всех 47 государств-членов Совета Европы, а также наблюдателей из США, Мексики, Чили, Израиля, Южной Кореи и международных организаций, регулирует сотрудничество в области уголовных дел, разрабатывает стандарты решения практических проблем и новых направлений и представляет их на утверждение Комитету министров.