Азербайджанец избран зампредседателя Экспертного комитета Совета Европы

Глава департамента министерства юстиции Азербайджана Адиль Абилов назначен на высокий пост в экспертном комитете Совета Европы. Выборы нового руководства структуры провели в ходе 80-го пленарного заседания Экспертной комиссии, прошедшего в Страсбурге в гибридном формате. Об этом сообщает haqqin.az.

На мероприятии обсудили новшества по применению европейских конвенций и прецедентов Европейского суда, сотрудничество с офисом прокуратуры Европейского Союза (EPPO) и другие вопросы. Представители Азербайджана провели встречи с представителями Великобритании, США и Германии для обсуждения конкретных дел, связанных с экстрадицией и правовой помощью.