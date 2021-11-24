Эйноллахи сказал, что решение импортировать зарубежные вакцины было изначально связано с недостаточными мощностями по производству местной прививки. Теперь же фармацевтический завод в городе Альборз довел мощности до производства 16 миллионов доз в месяц, что вполне достаточно для вакцинации страны исключительно местными прививками.

Отметим, что СovIran Barakat, которой демонстративно привились Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Ибрагим Раиси, относится к классу инактивированных препаратов и была создана иранской государственной компанией Shifa Pharmed Industrial Group.

Министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи заявил в интервью Tasnim о намерении прекратить импорт вакцины от коронавируса. По словам Эйноллахи, Минздрав Ирана собирается полностью остановить ввоз в страну иностранных вакцин, чтобы население Исламской Республики вакцинировалось только местной прививкой CovIran Barakat.

На разработку и производство 120 миллионов иранских вакцин Тегеран, как известно, выделил из госбюджета один миллиард долларов.

Тем не менее, население ИРИ по-прежнему не доверяет местным вакцинам и продолжает прививаться иностранными аналогами. Это связано вовсе не с дефицитом патриотизма иранцев. Просто местные производители СovIran Barakat не представили в международные медицинские организации ни одного документа о своей работе, вследствие чего иранская прививка не получила сертификацию ВОЗ.

В период наиболее острой нехватки вакцин, когда иранцы в массовом порядке выезжали в сопредельные страны, чтобы привиться там, власти Ирана разрешили ввоз в страну китайской Sinopharm, индийской Bharat Biotech, британо-шведской AstraZeneca и российской Sputnik V, в результате чего 44,7 миллиона иранцев или 53 процента населения страны получили две дозы вакцин.

Комментируя стремление властей запретить ввоз иностранных вакцин, иранские журналисты сообщили haqqin.az, что в стране по-прежнему ощущается реальный дефицит вакцин, и все разговоры о миллионах доз прививок, якобы произведенных местной фармацевтической промышленностью, являются мифом. На фоне дефицита идет борьба за «распил» миллиардов долларов бюджетных средств, выделенных на восемь проектов по созданию отечественных вакцин.

Работы над прививками «Рази», «Пастер», «Актоверко» и другими были свернуты по разным причинам на пол дороге. В результате, до массового производства дошла только прививка холдинга Shifa Pharmed Industrial Group, фактически принадлежащего КСИР.

Один из руководителей Shifa Pharmed Industrial Group, глава научного Совета по коронавирусу Мухаммед Мухбир - человек очень близкий к первым лицам иранской власти. Произведенная на его предприятии вакцина в несколько раз дороже любого импортного аналога. По утверждению специалистов, CovIran Barakat вообще самая дорогая вакцина в мире.

Мухаммед Мухбир, выступая по телевидению, обратился к верховному лидеру Ирана Хаменеи со следующими словами:

«Иранская вакцина настолько хорошая, что все страны мира, все мировые лидеры, умоляют, чтобы мы продали им наш CovIran Barakat».

Видимо, рахбар действительно поверил в это, и на счета Shifa Pharmed Industrial Group потекли миллиарды долларов. После чего курирующая Shifa Pharmed группа Industrial Group хочет перекрыть дешевый импорт и монополизировать рынок вакцин в стране.

Впрочем, государственные компании, ввозящие зарубежные вакцины в Иран, просто так свой кусок бюджетного «пирога» не отдадут и будут разными методами блокировать попытки минздрава запретить импортные вакцины.

По словам журналистов, на фоне нехватки качественных прививок, вакцинация в Иране становится предметом коррупционных игр и внутриполитической борьбы.