Депутат Гудрат Гасангулиев: «В Сочи у Армении потребуют не совать нос во внутренние дела Азербайджана»

«У Пашиняна либо что-то не в порядке с головой, либо нет предела наглости. Днем ранее он заявляет о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана с 1991 года, а с другой стороны, выделяет кредит карабах ским сепаратистам под видом межгосударственного договора. Тем самым он заявляет, что Армения признает «Арцах» независимым государством и объектом международного права. Этому должен быть дать ответ.

«Это решение является очередным наглым демаршем правительства Армении. Считаю, что в ходе встречи в Сочи этот вопрос будет поднят и у Армении потребуют, чтобы она не совала нос во внутренние дела Азербайджана». Об этом haqqin.az заявил председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев, комментируя решение правительства Армении выделить карабах ским сепаратистам «межгосударственный кредит» в размере 12 миллиардов драм.

Если завтра в Сочи будет подписан какой-либо документ, то Азербайджан должен потребовать, чтобы в нем было отражено взаимное признание государствами территориальной целостности друг друга. Азербайджан также должен потребовать, чтобы Армения прекратила все связи с марионеточным образованием армян в Карабахе как с государством и не мешала интеграции карабахских армян в азербайджанское общество. В противном случае, и Азербайджан и братская Турция должны отказаться от любого сотрудничества с Арменией, включая демаркацию границ и открытие коммуникаций. Вслед за этим, из-за нарушения условий соглашения от 10 ноября, необходимо установить пограничный и таможенные пункты в Лачинском коридоре. Выезд в Армению должен быть разрешен только армянам, не имеющих никаких связей с сепаратистским образованием», - сказал Гудрат Гасангулиев.

Депутат напомнил, что в соглашении от 10 ноября нет никаких пунктов касательно предоставления статуса карабахским армянам.

«Процессы показывают, что Армению можно заставить выполнять свои обязательства лишь при помощи железного кулака», - заключил он.