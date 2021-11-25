Ученые назвали новое количество антител, оберегающих от коронавируса

– Теперь понятно, – говорит Ольга Карпова, - что для того, чтобы нейтрализовать уханьский вариант SARS-CoV-2 достаточно 30 единиц BAU, южно-африканский вариант — 150 BAU, для дельты по нашим подсчетам (тут я поспорю с академиком Александром Гинцбургом, обозначившим цифру в 300 BAU) достаточно побольше - 450-500 BAU.

По словам Ольги Вячеславовны, которая выступила с докладом в МГУ, после того, как несколько месяцев назад ВОЗ выработала международные условные единицы для обозначения уровня антител к коронавирусу (BAU) разночтениям в этом вопросе пришел конец.

Свою версию того, какой уровень антител должен быть у человека, чтобы быть защищенным от заражения коронавирусом, высказала в четверг, 25 ноября, заведующая кафедрой вирусологии МГУ Ольга Карпова. Она также предположила, какая следующая инфекция может с большой долей вероятности прийти на смену SARS-CoV-2, пишет "Московский комсомолец".

Ученый также расставила все точки над i по поводу болезни животных. Так, свиньи заражаются COVID-19 только при экспериментальном заражении, клинических проявлений заболевания у них не наблюдается, сородичам вирус не передают. У домашней птицы картина в точности повторяет вариант свиней. А вот у собак есть возможность заразиться в природе, но переносят они COVID-19 без симптомов и друг другу не передают. Пожалуй, один из самых высоких уровней восприятия коронавируса – у кошек и макак. Они и заражаются, и болеют с клиническими проявлениями, и передают вирус друг другу.

В числе прочих вопросов связанных с коронавирусной инфекцией, профессор коснулась того вируса, который, возможно, идет на смену SARS-CoV-2. По словам Карповой, это вирус SADS, который в 95% схож с вирусом SARS-CoV и появился в той же провинции Гуандон, что и тот. Как и вирус SARS-CoV, SADS связан с коронавирусом летучих мышей Rhinolophus HKU2. Он передается через фекалии подковоносов в свиней и вызывает у них приступы острой диареи. Поросята младше 5 дней погибают от него с вероятностью до 90%.

Первая вспышка возникла в 2017 году, где она привела к гибели более 24 000 поросят на 4 фермах. В 2018 и 2019 годах вирус вновь появился в Китае, но масштабных потерь не было. У людей, к счастью, этот вирус не обнаружен, но исследования показали, что он способен размножаться в культуре клеток человека. Возможно, передаточным звеном, от которого вирус перейдет на человека, станет свинья. На вопрос, как нам уберечься от нового вируса, ученый ответила: «Вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться».