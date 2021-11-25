Ульвия Худиева, собкор 25 ноября 2021, 23:49

Группа экспертов Министерства экологии и природных ресурсов, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной нефтяной компании и Бакинского международного морского торгового порта провела недавно мониторинг экологической ситуации и оценила воздействия окружающей среды на экологическое состояние Каспийского моря. Результаты мониторинга пока не оглашены, но в эти дни сотрудники haqqin.az обнаружили, что в поселке Говсан в море сбрасываются неочищенные сточные воды, а также то, что открытый водный канал в районе станции аэрации в Говсане буквально забит бытовыми отходами. Отметим, что загрязнение моря в районе поселка Говсан продолжается годами, о необходимости как можно скорее решить эту проблему пишут СМИ и говорят экологические активисты. Но реакция Министерства экологии и природных ресурсов на эти сигналы выражается, главным образом, в выписывании бесконечных штрафов, а что касается ОАО «Азерсу», то там для решения этой проблемы практические шаги не предпринимаются вообще. Пока же Республиканский центр гигиены и эпидемиологии включил пляж в поселке Говсан в список загрязненных и полностью непригодных для купания.

Вонь окутывает Говсан... Сотрудники haqqin.az побывали на территории, расположенной между поселками Говсан и Бахар (прямо у въезда в Говсан). Выяснилось, что одним из источников загрязнения Каспийского моря является открытый канал неподалеку от Говсанской станции аэрации, больше напоминающий обычную городскую свалку с полным «ассортиментом» бытовых отходов - от пластиковых бутылок до использованных подгузников. Поскольку свалка расположена у дороги, нестерпимая вонь распространяется вглубь поселка и превращает жизнь его обитателей в сущий кошмар. Жители близлежащих домов рассказывают, что, после того, как сточные воды проходят на Говсанской станции аэрации процесс очистки, их сбрасывают в море. Но, проходя через открытый канал, проложенный примерно в 500 метрах от станции, они смешиваются с бытовыми отходами, и все это вредоносное безобразие сбрасывается непосредственно в море при полном отсутствии реакции со стороны Министерства экологии и ОАО «Азерсу».

Справедливости ради следует отметить, что одной из причин уничтожения флоры и фауны Каспийского моря является также незаконное строительство жилых домов в районе побережья. Из-за отсутствия на участках «нахалстроя» канализационных линий, неочищенные сточные воды, как, впрочем, и мусор в канале, сбрасываются в многострадальный Каспий. Один из местных жителей, не пожелавший называть свое имя, рассказал, что своими глазами видел, как его сосед выбрасывал мусор в канал. «Посмотрите, никто не хочет заморачиваться и выбрасывать мусор в мусорные баки, которых, кстати, очень мало. Смотришь, подъехала машина, из неё вышел кто-то, выкинул мусор в канал и уехал. Никто за этим не следит, никто это не контролирует», - жалуется местный житель. По словам пресс-секретаря ОАО «Азерсу» Анара Джебраиллы, открытый канал существует еще с советских времен для удаления пластовой воды, поступающей с нефтяных месторождений. При этом Джебраиллы подтвердил, что эта территория находится на балансе ОАО.

Учитывая, что «Азерсу» курирует строительство канализационных линий в жилых районах, а также вопросы очистки и сброса сточных вод в море, непонятно, как она рассчитывает избежать ответственности за эту проблему. Начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде сообщил, что, в ходе расследования, проведенного в июне-июле этого года, было установлено, что при добыче нефти на месторождениях компании Surakhani Oil Operating Company SA и Balakhani Operating Company LTD сбрасывали пластовые воды без соответствующей очистки в Говсанский канал, откуда они попадали в море. Собранные документы о привлечении к ответственности в качестве юридических лиц представительств этих компаний в Азербайджане были направлены в Сураханский и Сабунчинский районные суды, где компаниям были даны «обязывающие инструкции» по немедленному устранению проблемы.