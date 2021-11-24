Алжир осудил визит министра обороны Израиля в Марокко
Алжир осудил визит министра обороны Израиля Бени Ганца в Марокко, пишет mignews.
Такое заявление сделал политик, входящий в состав секретариата Исполнительного комитета Фронта национального освобождения (FLN), Салах Гуджил.
"Враги мобилизуются все больше, чтобы подорвать ситуацию в Алжире", - сказал Гуджил.
Он является вторым человеком в Алжире после президента.
Напомним, что в ходе визита Ганца Израиль и Марокко подписали военный контракт на миллионы долларов. Израиль продаст стране беспилотные летательные аппараты и передовую систему ПВО.