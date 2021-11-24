В России описали возможный сценарий войны с Украиной

"Вероятнее всего, Зеленский попытается перекрыть границу, это может случиться уже в ближайшее время. России деваться будет некуда - сначала будут предприниматься политические меры, дипломатические, экономические санкции. После чего Россия вынуждена будет наступать. Поэтому и говорит глава украинской разведки Кирилл Буданов, что наша страна нападет в январе-феврале", - сказал Сивков.

По словам эксперта, Россия может начать наступательные движения, если Киев попытается перекрыть границы с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Он уточнил, что в случае, если перекрыть границы Зеленскому не удастся, его сценарий "лопнет".

"Тогда уже Украине придется атаковать Донбасс, а для нее это будет смертельно. Страна увязнет в боевых действиях, придется вводить все силы ВСУ, после чего Россия действительно может ударить с севера, окружив и уничтожив армию противника. Ну а дальше может быть все что угодно, вплоть до марша через всю Украину с освобождением от нацизма", - предположил военный эксперт.

Сивков добавил, что вооруженные силы Украины могут и переметнуться к России - на это указывает крымский опыт.

Собеседник издания уверен, что российская армия оснащена намного лучше украинской, несмотря на то, что НАТО и США уже сейчас много помогают Зеленскому, поставляя вооружение, проводя тренинги для военных.

"НАТО не дает им современных наступательных систем, только оборонительные. Если в воздухе будет господство нашей авиации, боевые средства Украины быстро подавят и уничтожат. Основа бронетанковой техники ВСУ устарела, большая часть находится на вооружении ополченцев. Единственное действительно опасное, что может сделать НАТО, - это создание бесполетной зоны над Украиной, но не думаю, что оно станет так уж решительно сражаться за эту страну", - заключил Сивков.