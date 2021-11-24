Мигранты из Ирака и Афганистана подняли бунт в Польше

По данным польских СМИ, сотни нелегалов в Венджине вышли на площадку перед зданием центра, начали портить оборудование и бить стекла. При этом мигранты выкрикивали «Свободу» и кричали, что целью их прибытия в Европу является Германия.

Нелегальные мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская также рассказала, что нелегалы пытались форсировать ограждения, однако там стоят двойные или тройные заборы, так что ситуация находится под контролем. Сейчас продолжаются переговоры с иностранцами, чтобы их успокоить, но это нелегко из-за их темперамента, в свою очередь, подчеркнула пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной стражи Иоанна Конечняк.

Отмечается, что всего в центре содержатся 604 иностранца, среди которых большинство составляют мужчины из Ирака и Афганистана.