Гурбан Гурбанов раскритиковал датского арбитра: «Не засчитал наш чистый гол, не назначил стопроцентный пенальти…»

«Поздравляю своих футболистов. Мы сегодня очень хотели победить. Я и вчера говорил, что в любом случае может получиться так, что все будет решаться в последнем туре. Наши футболисты очень сильно выросли в этом году. У нас осталась одна игра в группе. Выйдем на этот матч с таким же желанием. Мне не в чем упрекнуть футболистов. Они боролись в каждой игре.

Что касается пропущенного нами второго гола… В футболе редко такое бывает. В последнее время вратари часто выходят из ворот. В этом голе больше заслуга соперника, нежели ошибка Шахруддина Магомедалиева. Он очень хорошо пробил. Конечно, Шахруддину стоило быть более внимательным. Но у меня за эту игру к нему претензий нет. Наоборот, я его поддержал, сказал, что впереди у нас много игр.

Судейство датского арбитра? Для него эта игра стала большим опытом. Он молод, это была его первая игра на групповой стадии еврокубков. Было заметно, что он волнуется. Он не засчитал наш чистый гол, не дал стопроцентный пенальти в ворота киприотов. Надеюсь, что в будущих матчах он будет более внимательным и объективным.

В эпизоде с незасчитанным голом Ибрахима Ваджи не нарушал правила. Если такие эпизоды считать офсайдом… Все это напомнило мне историю в матче с миланским «Интером».