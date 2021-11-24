По данным следствия, двое подозреваемых, состоявших в этом объединении, организовали в Набережных Челнах ячейку "Нурджулар", куда привлекались новые участники. В здании ячейки еще и хранилась запрещенная экстремистская литература, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Правоохранители в Татарстане задержали трех подозреваемых в создании экстремистской ячейки. Они действовали в интересах международного религиозного объединения "Нурджулар", которое в России признано экстремистским и запрещено.

Впрочем, деятельность экстремистов была пресечена в ходе оперативных и следственных мероприятий сотрудников СК, УФСБ России и МВД.

Подозреваемые не признали свою вину в преступлении. Один из них уже заключен под стражу, в отношении двух других сейчас принимается аналогичное решение.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Отметим, что в России «Нурджулар» Фетхуллаха Гюлена обосновалась в середине девяностых годов. За эти годы ей удалось открыть на территории России более 30 спецшкол, одно университетское отделение, три языковых курса при различных институтах. В дальнейшем они были закрыты или перепрофилированы Минобрнауки РФ по причине их несоответствия системе образования России.

По мнению ФСБ России, «Нурджулар» Гюлена занимается сбором информации в политической, экономической, межконфессиональной и других сферах в регионах и государствах, где проживают тюркоязычные народы, используя методы конспирации, осуществляет внедрение и дальнейшее продвижение своих последователей в органы власти и управления в других государствах.