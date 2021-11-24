МИД Ирана ответил на обвинения Бахрейна

Реагируя на заявление Министерства внутренних дел Бахрейна, Саид Хатибзаде отверг любые утверждения официальных лиц Манамы о том, что обнаруженное оружие и взрывчатые вещества связаны с Ираном.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг утверждения официальных лиц Бахрейна о причастности Ирана к найденному оружию в стране, передает ИРНА.

«Такие ложные утверждения официальных лиц Бахрейна одновременно с Манамским диалогом, который превратился в трибуну против Ирана, демонстрируют непонимание Бахрейном региональных проблем», - отметил он.

Отметим, что Министерство внутренних дел Бахрейна объявило 22 ноября об аресте группы проиранских боевиков, которые планировали теракты в стране. Также сообщалось об изъятии оружия и взрывчатых веществ, которые попали в страну из Ирана.