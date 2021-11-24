Илькин Шафиев, автор haqqin.az 04:00

Последними Нармин Гулиеву видели ее двоюродные братья. Десятилетняя Нармин пропала два года назад в селе Дондар Гушчу района, а спустя 47 дней ее тело нашли сожженным. Один из двоюродных братьев Нармин, 24-летний Горхмаз Гулиев, был допрошен вчера в Гянджинском суде по тяжким преступлениям. Гулиев, который постоянно живет в Гяндже, рассказал, что приехал в село на свадьбу другой двоюродной сестры и остановился в доме у своего дяди Лятифа.

В день инцидента Нармин около 14:00 пришла в дом своего дяди, Арифа Гулиева, чтобы вернуть ему куртку, взятую ранее отцом. После чего постучалась в дверь живущего напротив другого дяди, Лятифа, чтобы попросить другую куртку, которую отец Нармин хотел надеть на свадьбу своей племянницы. «Когда пришла Нармин, моя бабушка и дядя Лятиф спали, - рассказал на суде Горхмаз Гулиев. - Не заходя в квартиру, она спросила у моего двоюродный брата, Айхана, с которым они учатся в одном классе, почему он не был в школе. Айхан ответил, что проспал, потом вынес из ванной куртку и отдал её Нармин. После чего она сразу ушла, не дождавшись, пока мы принесем ей пакет для куртки». По словам Горхмаза Гулиева, примерно через час пришла старшая сестра Нармин, Шабнам, и сказала, что сестра до сих пор не вернулась домой. Убедившись, что в доме дяди Лятифа её нет, Шабнам ушла. Хотя о девочке по-прежнему не было вестей, отец Нармин, Шариф Гулиев, пришел к 18:00 к своему брату, где уже собрались все родственники, чтобы вместе отправиться в соседнее село на свадьбу. Когда адвокаты спросили, была ли на отце Нармин куртка, которую забрала его дочь, Гулиев сказал, что не помнит, во что был одет в тот день его дядя. Тогда адвокаты заявили о серьезных расхождениях между тем, что говорит свидетель на суде и его показаниями в ходе следствия, и потребовали, чтобы были оглашены показания Гулиева, данные в процессе следствия, и чтобы свидетель объяснил суду причину этих странных противоречий. На следующем судебном заседании, которое состоится 30 ноября, будут допрошены и Горхмаз Гулиев, и другие родственники. Тем временем, жители села Дондар Гушчу собрались 24 ноября перед зданием Гянджинского суда по тяжким преступлениям с требованиями освободить их односельчанина, Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней Нармин. В материалах уголовного дела утверждается, что в период с 21 ноября по 6 января 2019 года Сулейманов насильно удерживал Нармин в своем доме.