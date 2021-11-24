Тайна загадочного убийства 10-летней Нармин так кто же убийца?!
Последними Нармин Гулиеву видели ее двоюродные братья. Десятилетняя Нармин пропала два года назад в селе Дондар Гушчу района, а спустя 47 дней ее тело нашли сожженным.
Один из двоюродных братьев Нармин, 24-летний Горхмаз Гулиев, был допрошен вчера в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.
Гулиев, который постоянно живет в Гяндже, рассказал, что приехал в село на свадьбу другой двоюродной сестры и остановился в доме у своего дяди Лятифа.
В день инцидента Нармин около 14:00 пришла в дом своего дяди, Арифа Гулиева, чтобы вернуть ему куртку, взятую ранее отцом. После чего постучалась в дверь живущего напротив другого дяди, Лятифа, чтобы попросить другую куртку, которую отец Нармин хотел надеть на свадьбу своей племянницы.
«Когда пришла Нармин, моя бабушка и дядя Лятиф спали, - рассказал на суде Горхмаз Гулиев. - Не заходя в квартиру, она спросила у моего двоюродный брата, Айхана, с которым они учатся в одном классе, почему он не был в школе. Айхан ответил, что проспал, потом вынес из ванной куртку и отдал её Нармин. После чего она сразу ушла, не дождавшись, пока мы принесем ей пакет для куртки».
По словам Горхмаза Гулиева, примерно через час пришла старшая сестра Нармин, Шабнам, и сказала, что сестра до сих пор не вернулась домой. Убедившись, что в доме дяди Лятифа её нет, Шабнам ушла.
Хотя о девочке по-прежнему не было вестей, отец Нармин, Шариф Гулиев, пришел к 18:00 к своему брату, где уже собрались все родственники, чтобы вместе отправиться в соседнее село на свадьбу.
Когда адвокаты спросили, была ли на отце Нармин куртка, которую забрала его дочь, Гулиев сказал, что не помнит, во что был одет в тот день его дядя.
Тогда адвокаты заявили о серьезных расхождениях между тем, что говорит свидетель на суде и его показаниями в ходе следствия, и потребовали, чтобы были оглашены показания Гулиева, данные в процессе следствия, и чтобы свидетель объяснил суду причину этих странных противоречий.
На следующем судебном заседании, которое состоится 30 ноября, будут допрошены и Горхмаз Гулиев, и другие родственники.
Тем временем, жители села Дондар Гушчу собрались 24 ноября перед зданием Гянджинского суда по тяжким преступлениям с требованиями освободить их односельчанина, Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней Нармин. В материалах уголовного дела утверждается, что в период с 21 ноября по 6 января 2019 года Сулейманов насильно удерживал Нармин в своем доме.
«Мы уверены, что Илькин невиновен. Иначе 1500 жителей села не стали бы брать на себя такую ответственность и писать письмо господину президенту», - сказала жительница села Илькин Валида Алиева.
Она также рассказала, что 17 декабря до самого вечера Илькин был на свадьбе своего двоюродного брата в ресторане «Фидан» в Товузе, где отвечал за сбор свадебных денег, а за день до этого, соответственно, на предсвадебном вечере. «Когда же на следующее утро обнаружили сожженное тело Нармин Гулиевой, Илькин находился в Гяндже» - добавила Валида Алиева.
Родственники Илькина Сулейманова требуют, чтобы заседания судебного процесса транслировались по телевидению.
«Пусть общество само решит, преступник Илькин или невинная жертва, - заявил брат подсудимого, Адыль Сулейманов. – Все мы приходим на этот свет один раз, и никак нельзя допустить, чтобы у полностью невиновного человека забрали годы его жизни».
В свою очередь, отец девочки, Шариф Гулиев, отвечая на вопросы о его противоречивых показаниях, а также о несоответствиях в показаниях родственников, сказал:
«Они говорят, что нас научили, заставили… Но все это неправда, нет ничего такого!»
На вопрос одного из журналистов, почему, вместо того чтобы искать пропавшую десятилетнюю дочь, он отправился гулять на свадьбу племянницы, Шариф Гулиев ответил:
«Откуда мне было знать, что по дороге мою девочку поймают и куда-то увезут!..».
Жители села Дондар Гушчу говорят, что после пропажи Нармин материальное положение семьи Шарифа Гулиева, которое всегда было крайне тяжелым, вдруг резко улучшилось. За последние два года они полностью отремонтировали свой дом, приобрели немало новых вещей, мать Нармин, ранее работавшая в сельском кафе, уже долго время не работает…
«Хорошо сделал, что купил! – отреагировал на эти разговоры Шариф Гулиев. - Мне теперь что, нельзя ничего покупать для своего дома? Только им можно?! (имеется в виду семья Илькина Сулейманова - ред.)? Пусть им достанется такая судьба, как мне!..»