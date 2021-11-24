В Баку приехали двое выдающихся азербайджанских ученых

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился со всемирно известными азербайджанскими учеными – первым азербайджанским математиком, получившим премию Гумбольдта, Масудом Эфендиевым и Ферудином Гамдуллахпуром, возглавлявшим в 2011-2021 годах Университет Ватерлоо в Канаде.

Как сообщает haqqin.az, председатель Госкомитета высоко оценил деятельность членов научной диаспоры, работающих за рубежом, отметил, что их жизнь и деятельность служат примером для молодого поколения диаспоры.

В ходе встречи была представлена информация об осуществляемой Государкомитетом “Программе привлечения умов”, рассчитанной на пропаганду азербайджанских реалий, подчеркнуто значение участия ученых, достойно представляющих Азербайджан за рубежом, в диаспорской деятельности.