Накануне встречи в Сочи Пашинян предложил вернуться в Древний Рим

За несколько дней до судьбоносной для Армении Сочинской встречи на своей нашумевшей пресс-конференции Пашинян обвинил Азербайджан в осуществлении агрессивной политики против Армении. К тому же армянский премьер-министр прибег к киплинговской метафоре о законах джунглей. Ну, начнем с того, что сам стоик был антиколониалистом, осуждавшим в своих произведениях и философских письмах политику собственной метрополии. Чего не скажешь о Пашиняне. Иначе политик мог бы прикоснуться к банальной истине, справедливо вопросив – как же называется политика, которую на протяжении 30 лет осуществляла Армения в отношении Азербайджана? Не было агрессии? Не было варварства и дикости в полном соответствии с законами джунглей? Историческим памятником агрессивной политике Армении является сегодняшний низменный Карабах . Перед нами раскрывается во всей красе наглядная история варварства, точнее вандализма. Девиантное поведение армянина на захваченных территориях присуще вандалу.

Но вернемся к политическому дискурсу, оставив моральную оценку на совести Пашиняна. По сей день семь сел Казахского района – суверенной территории Азербайджана, как и село Керки Нахчыванской Автономии находятся под оккупацией Армении. Не является ли следствием агрессивной политики удержание территорий другого суверенного государства?

К тому же, в разработанном правящей партией документе о последнем обострении на армяно-азербайджанской границе открыто выдвигается тезис о наличии территориальных притязаний к Азербайджану. Разве это не продолжение агрессивной политики?

Да и сам Пашинян в своем последнем выступлении неоднократно называл территориально-административный район Карабаха – территорию, принадлежащую другому суверенному государству, географическим топонимом времен Древнего Рима. Около 2 тысяч лет назад, судя по тенденциозной армянской историографии, эта географическая местность называлась каким-то Арцахом. Пренебрегая политической этикой и мерой ответственности главы правительства, Пашинян использует в отношении Карабаха топоним времен до нашей эры. Более того, глава армянского правительства провозглашает, что население этой древнеримской провинции должно воспользоваться правом на самоопределение. Словом, в риторике армянских политиков и даже Пашиняна ничего не изменилось с 1988 года, который и проложил путь, как постоянно повторяет Владимир Путин, к величайшей геополитической катастрофе, развалу Советского Союза.

Сегодня же эта воинственная риторика может обернуться геополитическим коллапсом – новой войной и региональными катаклизмами. И все ради бредовой мечты о «машине времени» абсолютного большинства армянских политиков, призывающих вернуть Кавказский регион во времена Древнего Рима.

Спрашивается, как же называется подобная риторика Пашиняна? Разве это не агрессия? Если же не агрессия, то это худшее проявление коллективного безумия!..