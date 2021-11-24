Пашинян не допускает, что Азербайджан может отказаться от Лачинского коридора

Глава армянского правительства Никол Пашинян обнародовал окончательную позицию своего государства в отношении проекта резолюции «Зангезурского коридора». Отвергая идею транспортного коридора по территории Армении, Пашинян ссылается на текст Московского соглашения от 9 ноября. По словам армянского премьера, в тексте Трехстороннего заявления ничего не говорится о коридоре для Азербайджана по территории Армении. Дескать, нет в 9-м пункте соглашения от 9 ноября вожделенного слова «коридор». Речь идет всего лишь о беспрепятственном передвижении. Видимо, у Пашиняна, как часто повторяют армянские оппозиционные политики, наблюдаются серьезные проблемы в мышлении и способности к рассуждениям. И логика Пашиняна отвергает понятие «коридор», то есть беспрепятственное прохождение по зданию или помещению, а также по территории другого государства. Коридор – это транспортный переход, проход, причем беспрепятственный и безопасный.

Такой же проход обеспечен Азербайджаном и Россией согласно Трехстороннему заявлению по суверенной территории Азербайджана в Лачинском районе. И Пашинян апеллирует тем, что в тексте заявления упомянут термин «Лачинский коридор», а в отношении Зангезура слово коридор не указано. Получается, что в этом случае, Азербайджан, воспользовавшись игрой слов Пашиняна, может ограничить беспрепятственное движение через Лачин. Поскольку в тексте Трехстороннего соглашения не упоминается беспрепятственное прохождение через территорию Азербайджана. Просто говорится – «Лачинский коридор». И по логике Пашиняна, Путин и Алиев должны назначить филологическую экспертизу с целью определения смыслового содержания термина «коридор» и отсутствия термина «беспрепятственный проход». Глупо? Да. В стиле Пашиняна? Почти да!

Спрашивается, если армяне, живущие на территории Азербайджана, беспрепятственно пользуются проходом, то есть коридором через азербайджанский район Лачин, то почему азербайджанцы не могут воспользоваться коридором, то есть беспрепятственным проходом по территории Армении в сторону Нахчыванской Автономии?

Если Пашинян и впредь будет заниматься политдемогогией, причем в ее вульгарной и порочной форме, то переговорный процесс застопорится, не продвинется ни на шаг, особенно в вопросе разблокировки коммуникаций. Реализация же «Зангезурского коридора» отвечает, в первую очередь, экономическим интересам самой Армении. Этот коридор вовсе не облегчит положение Нахчывана, поскольку Азербайджан еще несколько лет назад прорвал блокаду автономной области с помощью Ирана и его воздушных коридоров. К тому же, Пашинян забывает, что у Нахчывана есть сухопутная граница с Турцией и Ираном.

Игра слов может дорого обойтись не только Пашиняну, но и всему армянскому населению, которое использует Лачин в качестве коридора или прохода в Армению. Что же произойдет с запертыми в Азербайджане армянами в случае, если Азербайджан пересмотрит принципы функционирования Лачинского прохода?