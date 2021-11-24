Дело 33 россиян: Зеленского могут вызвать на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит главу офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян, а также может вызвать и самого главу государства Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев, передает РИА Новости.

«Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов… Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос», — сказал Сухачев.

Напомним, ранее издания Insider и Bellingcat со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. Однако впоследствии операция, которая предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета, была отложена.