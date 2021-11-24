Глава Европейского бюро ВОЗ благодарит Азербайджан

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, которая находится в рабочей поездке в России, встретилась с директором регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, говоря о продуктивном сотрудничестве между Азербайджаном и ВОЗ, Гафарова отметила продолжение развития связей с организацией, действующей в стране с 1994 года, по различным направлениям.

Клюге был проинформирован о мерах по борьбе с COVID-19 в Азербайджане. Гафарова отметила, что Азербайджан – одна из стран, прилагающих усилия для достижения равного и справедливого доступа к вакцинам от COVID-19.