Глава Европейского бюро ВОЗ благодарит Азербайджан
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, которая находится в рабочей поездке в России, встретилась с директором регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.
Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, говоря о продуктивном сотрудничестве между Азербайджаном и ВОЗ, Гафарова отметила продолжение развития связей с организацией, действующей в стране с 1994 года, по различным направлениям.
Клюге был проинформирован о мерах по борьбе с COVID-19 в Азербайджане. Гафарова отметила, что Азербайджан – одна из стран, прилагающих усилия для достижения равного и справедливого доступа к вакцинам от COVID-19.
Директор регионального европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил удовлетворение встречей с председателем Милли Меджлиса и отметил высокую оценку вклада Азербайджана в борьбу с пандемией и усилия по её преодолению. Он подчеркнул успешное продолжение этого процесса и особо отметил, что предпринятые азербайджанским правительством в начале пандемии шаги и решения показали, что ситуация находится под полным контролем главы государства. Клюге поблагодарил Азербайджан за поддержку и вклад в глобальное реагирование на пандемию и добавил, что Азербайджан - одна из первых стран мира, предпринявшая шаги для противодействия COVID-19.