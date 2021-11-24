В Турции задержали 17 человек, подозреваемых в причастности к РПК

Силы безопасности Турции задержали 17 человек по подозрению в причастности к Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Сообщается, что в ходе расследования в отношении РПК в провинции Адана на юге Турции были произведены аресты. Рейды проводились на основании ордеров, выданных прокуратурой Аданы.

Отмечается, что задержанные осуществляли деятельность от имени РПК, вели пропаганду данной организации в социальных сетях, участвовали в акциях.