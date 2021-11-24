МИД Азербайджана соболезнует России

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования МИД России в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате трагедии на угольной шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter.

«Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в публикации.

Напомним, что накануне на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. В результате аварии погибли 52 человека, 49 находятся в больницах.