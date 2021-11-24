Баку передал Еревану двух граждан Армении

Как сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам пленных и пропавших без вести граждан, взятых в заложники, один из переданных лиц - Арамян Арин Жирайевич, 1993 г.р., задержанный 16 ноября 2021 года в результате провокации Армении в ходе боевых операций на государственной границе. За это время Арамяну была оказана необходимая медицинская помощь и проведено лечение.

Второй переданный - Мусаэлян Михран Эрнест, 2000 г.р., был задержан при въезде на территорию, где проходят службу азербайджанские военнослужащие, в направлении Агдамского района. В результате проведенного предварительного расследования было установлено, что Мусаэлян Михран является гражданским лицом. Сбившись с пути, он въехал на территорию, где несут службу азербайджанские военнослужащие.