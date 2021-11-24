В рамках продолжающихся работ, направленных на дальнейшее повышение боеспособности Азербайджанской Армии, в соответствии с указанием президента Азербайджана Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства приняли участие в церемонии вручения беретов личному составу новосозданной оперативной воинской части коммандос.

Как сообщили haqqin.az в оборонном ведомстве сначала были возложены венки к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева и мемориалу в честь шехидов, почтена их светлая память.

Встретившись с приглашенными на церемонию участниками Отечественной войны, Министр обороны поинтересовался их проблемами и нуждами.