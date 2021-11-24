Пашинян прибыл на переговоры в Сочи обновлено
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщает пресс-служба правительства.
В рамках визита запланирована трехсторонняя встреча с участием президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении, а также отдельная встреча главы правительства Армении с российским лидером Владимиром Путиным.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Сочи, где пройдет трехсторонняя встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, сообщила пресс-служба армянского Кабмина.
Состоится также двусторонняя встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным.
Сегодня в Сочи состоится встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. Она будет приурочена к годовщине подписания Трехстороннего заявления по Карабаху. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Помимо общей встречи, по сообщению Кремля, предусмотрены отдельные беседы Путина с президентом Азербайджана и премьером Армении.