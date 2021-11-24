Коронавирус в Армении и Грузии: смертность снова растет
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 675, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Отмечается, что за последние сутки от осложнений коронавируса скончались 40 человек.
За время пандемии в стране выявлено 337 005 случаев инфицирования, скончались 8 890 пациентов, чьи тесты на вирус показали положительный результат.
В Грузии за минувшие 24 часа выявлено 4 534 случая заражения коронавирусом, скончались 74 человека, передает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 831 248 случаев заражения, от осложнений коронавируса умерли 11 810 человек.