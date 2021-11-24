Лондон перебросит войска в Германию: чтобы воевать с Россией

Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.

Отмечается, что на фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы, которые будут размещены в Германии, Кении и Омане.

«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», - рассказал военный, добавив, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш.

По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие, транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники. Предполагается, что бригаду в составе более 250 человек разместят «на случай войны с Россией».