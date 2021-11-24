Накануне глава оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что, кроме него, еще один чиновник армянского госаппарата обеспечивал оперативную связь между премьером Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом Ванецян не стал называть имени этого чиновника. По словам Ванецяна, в начале 2019 года Пашинян сообщил, что по отдельным вопросам связь с азербайджанской стороной будет поддерживать и другой чиновник.

И вот сегодня армянские СМИ сообщили, что вторым переговорщиком между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым был глава Управления внешних связей аппарата армянского правительства Грачья Тащян. Центр армянских исследований АНИ пишет, что если Артур Ванецян встречался со своим азербайджанским коллегой, то Тащян общался через WhatsАрp с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Сообщается, что Грачья Тащян - кадровый дипломат. С 2009 года занимал ряд руководящих должностей в министерстве иностранных дел, в том числе начальника отдела НАТО, был посланником Армении в США, с 2009 года занимает должность начальника управления внешних связей аппарата правительства.