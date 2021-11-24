Португалия не справляется с COVID: ввели режим бедствия
В Португалии ужесточаются меры борьбы с коронавирусом, заявил премьер страны Антониу Кошта.
По его словам, принято решение ввести "состояние бедствия" с 1 декабря из-за роста числа заболеваний COVID.
Ношение масок вновь станет обязательным во всех закрытых помещениях, постановил Совет министров. Цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса будет необходим для доступа в рестораны, отели, бары и клубы, на спортивные мероприятия и в тренажерные залы.
Отмечается, что для посетителей медучреждений, домов престарелых, массовых мероприятий будет обязателен тест - независимо от наличия вакцинации.
Также для пассажиров, летящих в Португалию, будет обязательным документ об отрицательном результате теста, в противном случае авиакомпаниям придется платить штраф в размере 20 тыс. евро за одного пассажира.