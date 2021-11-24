Стратегический партнер ATL Tech по искусственному интеллекту в Баку

ATL Tech, одна из ведущих компаний в области информационных технологий в Азербайджане, вместе с VisionLabs, одним из мировых лидеров в области компьютерного зрения и продуктов машинного обучения, организовали накануне конференцию под названием Machines can see in digital transformation.

В ходе конференции эксперты и зарубежные эксперты из Азербайджана поделились своим опытом и рассказали о роли искусственного интеллекта в цифровом мире. Конференция состояла из трех панелей и охватывала такие основные темы, как деятельность городов будущего - повышение качества жизни с помощью технологий, перспективы искусственного интеллекта, интеллектуальные решения.

По словам директора ATL tech Анара Алиева, нынешнее мероприятие - еще один шаг в развитии нашей страны в этом направлении. «Мы верим, что проведение подобных мероприятий позволит участникам рынка, интересующимся сферой информационных технологий, в том числе молодым людям, открыть для себя новые направления. Выступления каждого эксперта-докладчика на мероприятии основаны на реальном опыте, и польза мероприятия для участников неоценима».

Чтобы охватить большую аудиторию, позволить людям приобрести новую информацию и опыт, конференция была доступна для всех желающих в прямом эфире.

Говоря о еще одном партнере конференции - VisionLabs, Анар Алиев сказал, что это международная технологическая корпорация в сфере финансов и транспорта, ритейла. «Основными продуктами компании являются LUNA, платформа компьютерного зрения и видеоаналитики, а также набор устройств на базе частных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.). Полагаем, что вместе с нашим новым партнером сможем добиться прогресса в области искусственного интеллекта в Азербайджане и предложить компаниям новые решения».