Эксперт Минздрава: коронавирус приводит к развитию сердечной недостаточности

- Связаны ли боли в груди с проблемами в сердце?

- Боль в груди – один из наиболее частых симптомов сердечного приступа. Возникающая при инфаркте острая боль чаще всего распространяется от груди в сторону левой руки. При этом следует знать, что боль в груди далеко не всегда является симптомом сердечного приступа, а может быть вызвана различными причинами. Боль в грудной клетке может свидетельствовать о разных нарушениях, в том числе патологий желудочно-кишечного тракта (спазмы, язвенная болезнь, камни в желчном пузыре) и заболеваний органов сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, боль или дискомфорт в груди могут возникнуть из-за психических расстройств. К примеру, давно установлено, что пациенты с паническими атаками страдают от боли в груди.

- Что может привести к сердечному приступу и как его предотвратить?

- Сердечный приступ (инфаркт миокарда) происходит, когда приток крови к сердечной мышце заблокирован, ткань испытывает кислородное голодание и часть миокарда умирает. Сердце и сосуды образуют кровеносную систему организма, основной целью работы которой является снабжение всех тканей кислородом.

Неправильный приток крови к органам приводит к функциональной недостаточности и уменьшает доставку обогащенной кислородом крови к сердцу, в результате чего возникает сердечный приступ. Есть определенные причины возникновения патологии, включая высокий уровень холестерина, диабет, генетические факторы, курение, избыточный вес и ожирение, а также употребление алкоголя.

- По какой причине повышается кровяное давление?

- Хотя показатели кровяного давления меняются на протяжении дня, однако повышенным кровяным давлением (гипертония) считается давление, когда систолическое («верхнее») давление преимущественно держится на уровне 140 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) или превышает его, диастолическое («нижнее») – 90 мм рт. ст. или выше, это повышение, которое затрагивает и систолическое, и диастолическое давление. Существует два типа данной патологии - первичная и вторичная гипертензия. Факторы риска для развития гипертонии включают генетическую предрасположенность, ожирение, употребление алкоголя, отсутствие физической активности, курение, возраст, дефицит калия и высокое потребление соли.

Если вовремя не лечить гипертонию, то она приводит к таким серьезным осложнениям, как нарушения сердечно-сосудистой системы и мозгового кровообращения и связанные с ним инсульты, а также негативно влияет на почки. По этой причине раннее выявление, адекватное лечение и необходимый контроль высокого кровяного давления могут снизить риск осложнений. Во многих случаях артериальную гипертонию можно контролировать без необходимости лекарственного вмешательства, просто изменив свой образ жизни за счет увеличения физической активности и снижения потребления соли до допустимой нормы.

- Насколько коронавирусная инфекция, вызывая свертывание крови, может повысить риск сердечного приступа?

- Хотя инфекция COVID-19 рассматривается как респираторное заболевание, однако более трети летальных исходов от COVID-19 вызваны заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В связи с чем в реанимационных отделениях преобладают смертельные случаи от коронавируса, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вирус COVID-19 в основном вызывает закупорку кровеносных сосудов, что может привести к серьезным венозным тромботическим осложнениям. Самая главная проблема с вирусом заключается в том, что он вызывает внутрисосудистое свертывание крови. Это состояние, с одной стороны, является основной причиной судорог в легких, а с другой - является фактором, способствующим сердечному приступу.

- Насколько COVID-инфекция способна усугубить существующее сердечно-сосудистое заболевание?

- COVID-19 - это вирусное заболевание, поражающее все органы, включая сердце. У лиц с хронической сердечной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями COVID-19 протекает тяжелее. Коронавирусная инфекция приводит к воспалению сердечной мышцы, в результате чего ослабевает сила сокращений сердца, что также приводит к развитию сердечной недостаточности. Другой серьезной травмой является тяжелая сердечная аритмия, при которой у пациента развивается желудочковая аритмия, которая может привести к остановке сердца.