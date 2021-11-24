Али Асадов соболезнует Михаилу Мишустину
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Об этой haqqin.az сообщили в Кабмине.
В своем послании премьер-министр написал, что глубоко опечален многочисленными человеческими жертвами в результате аварии на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Али Асадов выразил искренние соболезнования председателю правительства России, семьям и близким погибших.