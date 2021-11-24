Федор Лукьянов: Встреча Алиева и Пашиняна важнее результата переговоров

В нынешней ситуации встреча лидеров Азербайджана и Армении, возобновление прерванных после войны контактов важнее результата переговоров, сказал армянским СМИ Федор Лукьянов, российский международный эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и научный руководитель Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Трудно ожидать чего-то нового, так как ситуация далека от урегулирования, реализация договоренностей, достигнутых за последний год, в основном остается в проектном состоянии. Добавьте к этому недавние пограничные столкновения, которые показали, насколько все это шатко. Так что, думаю, единственная проблема в этой ситуации - восстановить контакты, прерванные после войны год назад. Без этих связей невозможно двигаться вперед. Поэтому активны и европейцы, и, конечно, Россия. С этой точки зрения, на мой взгляд, важнее сам факт встречи, чем результат», - сказал Лукьянов.