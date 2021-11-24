Держатели BirKart могут оформить каско от PASHA Insurance в рассрочку

Кроме того, владельцы BirKart могут оплатить стоимость продукта в рассрочку равными долями в течение 6 месяцев без дополнительных комиссий и переплат. Так, например, за пакет Optimal КАСКО стоимостью 250 AZN ежемесячный платеж составит всего 42 AZN.

В бакинских филиалах Kapital Bank теперь можно оформить Optimal КАСКО от страховой компании PASHA Insurance. Владельцы автомобилей могут получить страховое обеспечение в размере 2000 AZN на транспортное средство с ежегодной выплатой страхового взноса от 250 AZN.

Optimal КАСКО дает гарантию компенсации на случай повреждения или уничтожения автотранспортных средств из-за ДТП, уроненных или упавших предметов, незаконных действий третьего лица, кражи, грабежа, ограбления, пожара и взрыва, действий животных, а также стихийных бедствий. В зависимости от года выпуска автомобиля стоимость страхового продукта с обеспечением ремонта в официальном сервисе составляет всего 300 AZN в год.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая карта рассрочки), BirKart Cashback (рассрочка/кешбэк), BirKart Miles (рассрочка/мили) и BirKart Umico (рассрочка/кешбэк/бонусы). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кешбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционирует более 8000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99, а также через карточные центры BirKart.